شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفارم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

أجازت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، الاستخدام الطارئ لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندماير أن القرار في هذا الشأن من المتوقع أن يصدر بشكل رسمي في وقت لاحق من عن لجنة استشارية رئيسية تابعة للمنظمة.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بهذا اللقاح، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وانضم لقاح سينوفارم الصيني إلى عدد من اللقاحات المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ لعلاج فيروس كورونا المستجد ومنها فايزر واسترازينيكا وموديرنا و جونسون أند جونسون.