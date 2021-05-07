شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو أمريكا وبريطانيا إلى الكف عن عرقلة تصدير اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
7 مايو 2021
18:46 مساء
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(البرتغال_ أ ف ب)
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا بالكف عن«عرقلة» تصدير اللقاحات ضد فيروس «كوفيد-19»، والمكونات الضرورية لانتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز «التضامن» العالمي على صعيد التطعيم.
وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو: «ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها»، معتبراً أن «الأنجلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم،100% من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية».
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