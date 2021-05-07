شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة البرازيل وبلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، السبت، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا.

وسيقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار للجائزة الكبرى، لمسافة 1300 متر على العشب، بمشاركة 8 خيول، بما في ذلك الفائز بالسباق العام الماضي «مينتور راش»، ولكن سيكون خصمه «الباك» الفائز بسباقين هذا العام، إلى جانب «جونثر راش»، و«كانساس» و«كلابتون» و«فاروق»، و«جراسيوس راش» و«اندورا».

ويقام السباق الثاني على كأس وثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى لمسافة 1000 متر «عشبي»، ويستقطب 8 مهرات، متضمنة الفائزة بالسباق العام الماضي «اوسريس راش»، وتنافسها «كاشميري» الفائزة بسباق المهرات في 10 إبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءًا من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين (IFAHR) في أمريكا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان.

ومن جهة أخرى، يحتضن مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا السبت أيضاً فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو.

ويشارك في السباق 12 جواداً أبرزها «خطير الخالدية» و«ناسفات الخالدية»، و«بايثا»، و«كازان»، و«مامسا لو نيكلوس، و«موناليزا» و«جنرال سكوت»، و«بجارقي».