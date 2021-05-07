شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الألعاب النارية

أبوظبي:

”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي أولياء الأمور من خطورة شراء أبنائهم للألعاب النارية من بعض منصات التواصل الاجتماعي والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة، موضحة أن الألعاب النارية بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية وقد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقد البصر ووقوع حرائق بالمنازل.

ودعت الأسر إلى الانتباه لما قد يلحق الضرر بأبنائهم من الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر المبارك، ومن مخاطر شرائها وبيعها غير القانوني في مختلف المناسبات.

ونبهت إلى مخاطر ممارسة الألعاب النارية والغازات المنبعثة منها وما تحمله من مواد ضارة تؤثر في الجهاز التنفسي، موضحة أن خطرها يشمل الصغار، الموجودين في محيط استعمالها، كما تحدث أضراراً في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشدت الأهالي بضرورة التعاون والتجاوب مع إرشادات التوعية والتبليغ عن الجهات التى تروج مواد تضر أفراد المجتمع لما تشكّله هذه الألعاب من خطر حقيقي، ونصحت الآباء على وجه الخصوص بمتابعة أبنائهم ومنعهم من استخدام الألعاب النارية.