مباحث المصنفات تداهم شركة دعاية بدون ترخيص في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث المصنفات إنشاء أحد الأشخاص وإدارة شركة دعاية وإعلان بداخلها استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالهرم، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية "دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات، و مصنفات سمعية مسجلة داخل الإستوديو، كما يدار من على وحدة المعالجة قناة على موقع "يوتيوب".

• عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى محمل عليها برامج مونتاج).

كما تبين أن الجهاز محمل عليه العديد من المصنفات الفنية وأخرى يتم استخدامها دون موافقات معتمدة لأصحاب الحقوق المادية والأدبية إضافة الى عدد من أجهزة التنقية والتسجيل الصوتى وسماعة رأس وجهاز مايك صوت لاستخدامه فى أعمال التسجيل الصوتى.