العملات العربية: تراجع الدينار الكويتي والريال العماني خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي، بينما تراجع سعر الدينار الكويتي والبحريني، والريال العماني، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

تراجع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس، 48.96 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، مقابل 49.04 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع الخميس الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي أمس الخميس عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفقا للموقع البنك، استقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.31 جنيه للشراء و41.64 جنيه للبيع، مقابل 40.34 جنيه للشراء و41.67 جنيه للبيع، أسعار الخميس الماضي.

وتراجع سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.59 جنيه للشراء و40.78 جنيه للبيع مقابل 39.62 جنيه للشراء و40.81 جنيه للبيع الخميس الماضي.

واستقر الريال القطري، أمس الخميس عند 4 جنيهات للشراء و4.31 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدينار الأردني عند 21.72 جنيه للشراء و22.16 جنيه للبيع.