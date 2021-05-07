مركز الفلك الدولي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني في افريقيا

اسماعيل عبد الحي - تحدث مدير مركز الفلك الدولي والمشرف على برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، المهندس محمد شوكت عودة، عن توقعات موعد سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ومكانه.

وجاء على الصفحة الرسمية للمركز بأن توقعات وزارة الدفاع الأمريكية، تشير إلى أن موعد السقوط هو يوم 8 ماي في الساعة 22:11 توقيت غرينتش بهامش خطأ زائد ناقص 21 ساعة، في حين "تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي أن الموعد المتوقع هو يوم 9 ماي في الساعة 05:17 توقيت غرينتش زائد ناقص 21 ساعة".

وأشار المركز إلى أن موقع سقوط القمر الصناعي المتوقع يوم 9 ماي في الساعة 05:17، هو في وسط أفريقيا، وتشير الخطوط الخضراء والحمراء في خارطة قام بنشرها على صفحته الخاصة بالفايسبوك إلى الأماكن التي قد يسقط فيها القمر الصناعي ضمن هامش خطأ مقداره زائد ناقص 10 ساعات.

وأوضح أن "هذه الخريطة ستتغير بمرور الوقت، وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل هامش الخطأ وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها، ولكن بكل تأكيد حتى قبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة، وإذا علمنا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة فهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها."