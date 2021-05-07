اردوغان يدلي بتصريحات حول المحادثات مع مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بتصريحات إيجابية حول المحادثات السياسية بين تركيا ومصر. وتعهد اردوغان بتعزيز الحوار مع مصر لعودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها، مشددا على الروابط «التاريخية» بين «الشعبين».

وقال اردوغان للصحافيين في اسطنبول «بدأ مسار جديد. في البداية، أجرت أجهزة الاستخبارات محادثات ومن ثم وزارتا الخارجية. سنواصل (هذا المسار) ونوسعه».



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وفي مؤشر إلى المساعي لعودة الدفء إلى العلاقات بين تركيا ومصر، زار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال يومي الأربعاء والخميس القاهرة، حيث أجرى محادثات «صريحة»، على ما أفاد بيان صادر عن البلدين أمس الخميس في ختام المحادثات.

وأكد أردوغان «تجمع بين الشعبين التركي والمصري روابط تاريخية. ونحن نجهد لاستعادة هذه الروابط التاريخية».