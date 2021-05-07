تونس تفرض إغلاقاً شاملاً قبل العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الجمعة إن الحكومة قررت فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك قبيل عطلة عيد الفطر.

وصرح المشيشي خلال مؤتمر صحفي بأن هناك إجراءات ستتخذ في حالة انهيار النظام الصحي، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا. ومع زيادة الحالات وتكدس وحدات العناية المركزة، أوقفت تونس الدراسة في المدارس، وفرضت حجرا صحيا إجباريا ومددت حظر تجول ليليا.

وسبق أن رفض المشيشي تطبيق إغلاق جديد بعد الذي فرضته تونس في العام الماضي، وقال إن البلد لن يتحمل تكلفة ذلك.

وانكمش الاقتصاد التونسي 8.8 بالمئة في العام الماضي، وبدأت الحكومة محادثات هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي لطلب حزمة مساعدات مالية. واضطرت الحكومة لتخفيف إجراءات أكثر صرامة حاولت فرضها الشهر الماضي بعد معارضة واسعة وتهديد باحتجاجات.