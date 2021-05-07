فرنسا تدعو أميركا وبريطانيا إلى الكف عن “عرقلة” تصدير لقاحات “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 05:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن ”عرقلة“ تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19 والمكونات الضرورية لإنتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز ”التضامن“ العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو: ”ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها“، معتبرًا أن ”الأنغلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، 100% من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية“.