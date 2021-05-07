اخبار العالم

فرنسا تدعو أميركا وبريطانيا إلى الكف عن “عرقلة” تصدير لقاحات “كورونا”

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 05:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن ”عرقلة“ تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19 والمكونات الضرورية لإنتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز ”التضامن“ العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو: ”ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها“، معتبرًا أن ”الأنغلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، 100% من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى السوق الأمريكية“.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا