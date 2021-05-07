مفاوض إيراني: واشنطن مستعدة لرفع كثير من العقوبات لكن طهران تريد المزيد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 05:09 مساءً - منذ 31 دقيقة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لرفع كثير من العقوبات التي فرضتها على إيران خلال محادثات فيينا النووية، لكن طهران تطالب بالمزيد.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي: ”المعلومات التي وصلتنا من الجانب الأمريكي أنهم أيضا جادون بشأن العودة للاتفاق النووي، وحتى الآن أعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم“.

وأضاف: ”لكن هذا ليس كافيا من وجهة نظرنا ومن ثم فإن المباحثات ستستمر حتى تُلبى كل مطالبنا“.