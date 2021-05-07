شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لصناع الدواء بنشر جميع بيانات التجارب السريرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية، صناع المنتجات الصيدلانية إلى توفير البيانات السريرية لجميع الأدوية واللقاحات الجديدة بسرعة أكبر، سواء التي حصلت على موافقات استخدام كاملة أو مشروطة للاستخدام الطارئ أو حتى المنتجات المرفوضة . وطالبت بنشر تقارير التجارب السريرية دون أي تنقيح للمعلومات السرية لعدم تجاوز مصلحة الصحة العامة، بهدف التأكد من أن تكون نتائج البحوث في متناول جميع المشاركين في صنع القرار بشأن الرعاية الصحية، وبما يعزز الشفافية وصحة قاعدة الأدلة العلمية لإيجاد حلول لفائدة الصحة العامة . وأشارت إلى أن نشر البيانات يسمح بالتقدم السريع وتجنب تكرار التجارب غير الضرورية وإهدار الموارد المالية والبشرية، ويحسن من كفاءة برامج التنمية وتقليل تكاليف تطوير المنتجات والوقت، كما يسمح تحليل البيانات الثانوية والتلوية بإيضاح صورة مختلفة أو مكملة للبيانات الرئيسية . وحثت في بيان على ضرورة نشر البيانات فور الانتهاء من المراجعة التنظيمية لها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر للاحتفاظ بالبيانات السرية لفعالية وسلامة الأدوية المتوفرة في السوق أو المرفوض دخولها للسوق، مشيرة إلى أن بعض مطوري الأدوية ينشرون فقط البيانات الإيجابية التي تدعم حصولهم على موافقات استخدامها ، وبما يتعارض مع معايير السلامة . وأوضحت أن جائحة كوفيد 19 سلطت الضوء على الحاجة إلى البيانات الكاملة والسريعة لدعم الأكاديميين والباحثين والصناعة في تطوير اللقاحات والأدوية، ودعم السلطات الصحية في اتخاذ القرارات، ودعم مقدمي الرعاية الصحية في وضع البروتوكولات والتدخلات المنقذة للحياة ، ودعم ثقة الجمهور في المنتجات التي تُنشر .