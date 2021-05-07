يمنحه حق فرض عقوبات.. بايدن يوقع مرسوماً يتعلق بالعراق

وقال البيت الأبيض في بيان، "لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق، وهذه العقبات تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، تقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق".وفي بيان آخر منفصل، قال البيت الأبيض إن "وحشية النظام في سوريا وقمعه للشعب السوري.. لا تعرض الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل تولد أيضا حالة من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ولهذا تقرر الاستمرار في تطبيق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338 فيما يخص سياسات الحكومة السورية"، بحسب البيان.

وصدر قرار 13303 الخاص بالعراق في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، فيما صدر القرار رقم 13338 الخاص بسوريا في عام 2004، ويقضيان بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بمؤسسات هاتين الدولتين، بالإضافة إلى معاقبة شخصيات وكيانات.

