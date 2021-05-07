الصحة تعلن الموقفين الوبائي والتلقيحي في العراق

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 5763 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6289 حالة للشفاء، و 29 حالة وفاة".

وأشارت إلى "تلقي 18588 شخصاً للقاح كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية".

