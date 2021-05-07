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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقفين الوبائي والتلقيحي في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، الموقفين الوبائي والتلقيحي فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، بالعراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها سجلت 5763 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6289 حالة للشفاء، و 29 حالة وفاة".
وأشارت إلى "تلقي 18588 شخصاً للقاح كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية".
وأشارت إلى "تلقي 18588 شخصاً للقاح كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية".