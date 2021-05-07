انت الان تتابع خبر برشلونة يقترب من ضم نجم أرجنتيني إلى صفوفه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-07 | 15:31
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اكدت مصادر صحفية اسبانية ، اليوم الجمعة بأن نادي برشلونة سوف يتخذ خطوات جادة جديدة نحو التعاقد مع اللاعب الارجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
وأشارت التقارير بأن برشلونة سوف يلتقي مجددًا مع أغويرو ووكلائه قريبًا للبحث في تفاصيل عقد انضمامه للنادي.
ويملك اللاعب العديد من العروض من أندية عديدة ولكن العلاقة الوطيدة بين أغويرو وميسي سوف تلعب دورًا كبيرًا في انتقاله لبرشلونة.
ويملك اللاعب العديد من العروض من أندية عديدة ولكن العلاقة الوطيدة بين أغويرو وميسي سوف تلعب دورًا كبيرًا في انتقاله لبرشلونة.
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