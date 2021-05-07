برشلونة يقترب من ضم نجم أرجنتيني إلى صفوفه

وأشارت التقارير بأن برشلونة سوف يلتقي مجددًا مع أغويرو ووكلائه قريبًا للبحث في تفاصيل عقد انضمامه للنادي.

ويملك اللاعب العديد من العروض من أندية عديدة ولكن العلاقة الوطيدة بين أغويرو وميسي سوف تلعب دورًا كبيرًا في انتقاله لبرشلونة.

