الطائرات العسكرية تكافح 'الدوباس' في كربلاء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملات وقائية كبرى لمكافحة حشرة الدوباس على النخيل بواسطة الطائرات العسكرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تمت المباشرة بالحملة بحضور عدد من مدراء الوزارة، والكادر المتخصص بالمكافحة، حيث تم المباشرة بحملة جوية لمكافحة حشرة الدباس على بساتين النخيل في كربلاء باستخدام الطائرات العسكرية والتي من المؤمل ان تستمر عدة ايام"، موضحة أن "الحملة انطلقت اليوم في بساتين الحسينية وسيتم مكافحة البساتين في الاقضية والنواحي تباعاَ ومن المؤمل مكافحة اكثر من 48 الف دونم من بساتين كربلاء باستخدام مبيدات رصينة معتمدة لدى وزارة الزراعة".



وأشارت إلى أن "كوادرها قامت بالحملة الأرضية باستخدام (الهولدرات) التي بدأت بأماكن الضغط العالي والبساتين المتفرقة وجميع الأماكن التي يصعب مكافحتها بالرش الجوي في جميع الشعب الزراعية. كما أن الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية قامت قبل الحملة الجوية بحملة لمكافحة اشجار النخيل بطريقة الحقن والرش الأرضي".

