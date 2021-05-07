أردوغان يوسع مسار العلاقات مع مصر

اسطنبول - أ ف ب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن تركيا ستعزز الحوار مع مصر لتطبيع العلاقات إثر فتور مستمر منذ سنوات عدة مشدداً على الروابط «التاريخية» بين «الشعبين».

وقال أردوغان للصحافيين في إسطنبول: «بدأ مسار جديد.. في البداية أجرت أجهزة الاستخبارات محادثات ومن ثم وزارتا الخارجية.. سنواصل (هذا المسار) ونوسعه»، مؤكداً: «لطالما كان نهجنا تجاه الشعب المصري إيجابياً للغاية. تجمع بين الشعبين التركي والمصري روابط تاريخية، ونحن نجهد لاستعادة هذه الروابط التاريخية».

وزار وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال يومي الأربعاء والخميس القاهرة، حيث أجرى محادثات «صريحة» على ما أفاد البلدان.

وشكلت هذه المحادثات الاتصال الرسمي الأعلى مستوى بين البلدين منذ وصول العلاقة بينهما إلى شبه قطيعة العام 2013 عند الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من أنقرة.