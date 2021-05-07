الذيد يجدد عقد الجهاز الفني للفريق الأول

جدد نادي الذيد الرياضي عقد وليد عبيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ومساعد المدرب حسن علي إبراهيم البلوشي لموسم جديد، ليواصلا مشوارهما مع الفريق.

حضر توقيع عقد التجديد سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحميد عبدالله بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي لنادي الذيد، وسالم سيف الجاري المدير الإداري لنادي الذيد.

وقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي شكره لكل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بمناسبة انتهاء الموسم الرياضي، معرباً عن سعي النادي إلى مواصلة العطاء والتميز في الموسم المقبل، والتحضير المبكر ورفع الجاهزية، خاصة أن الطموحات النادي كبيرة في التقدم وتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل .