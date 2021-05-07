ملتقى الرياضة في ال50 القادمة يناقش التحديات والطموح

تحت رعاية جمعية الامارات للإعلام الرياضي وبالتعاون مع" أي فريند للخدمات والدراسات الرياضية" ومكتب يوسف الشريف للمحاماة، نظمت منصة الرياضيين الملتقى الرمضاني تحت عنوان الرياضة الإماراتية في الخمسين عام القادمة (تحديات وطموح) بحضور نخبة من القيادات الرياضية بالدولة ،وأدار جلسة الملتقى الإعلامي أحمد جوكة.

وتمنى الدكتور يوسف الشريف مستضيف الملتقى أن يحقق اللقاء ما يصبو إليه الجميع وهو دفع الرياضة الإماراتية إلى الامام، وشكر أيوب لشكري مؤسس منصة الرياضيين والقائمين على المنصة.

وتحدث إبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة عن أهمية التخطيط ووضع الخطط الإستراتيجية لتطوير الرياضة في الخمسين عام القادمة، كما تناول كيفية صناعة البطل الرياضي وكيف كانت هناك مشاريع وخطط لصناعة البطل الأولمبي، ولكنها لم تر النور وطالب بوضع رؤى علمية لصناعة الأبطال وفق خطط مدروسة مبنية على أسس علمية وبعيدة عن العشوائية والارتجالية.

الإدارة للتطوير

وتناول الدكتور أحمد سعد الشريف ملامح الإدارة الحديثة في المجال الرياضي، وأكد على ان الإدارة الصحيحة والعلمية هي التي تصنع الإنجازات، وألمح ان هناك إنجازات حدثت في الرياضة الإماراتية في الفترة الماضية ،وأوضح ان هذه الفترة افرزت الكثير من القيادات الرياضية وأكد على أن العمل بالفكر الإداري الحديث سيلعب دوراً مؤثراً في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتحدث الإعلامي محمد الجوكر عن دور الإعلام الرياضي في تعزيز العمل الرياضي المستقبلي،وأعترف بتقصير الإعلام تجاه الألعاب الشهيدة غير كرة القدم، كما دعى المسئولين عن الرياضة المدرسية للعمل على تطويرها.

وأشار المستشار راشد المطوع الخبير الإستراتيجي إلى حاجة المؤسسات الرياضية الي وضع خطط طموحة لتحقيق أهدافها وأوضح أن هناك إنجازات تحققت في الفترة الماضية ولكن لم يكن هناك استدامة للحفاظ عليها.

وعن دور علم النفس الرياضي تحدث الدكتور ناصر العامري الذي أشار إلى أهمية علم النفس في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات وأنه لا يقل أهمية عن العلوم الأخرى المستخدمة في المجال الرياضي.

كما كانت هناك مداخلات ثرية من جانب محمد مطر غراب المحلل الرياضي الذي طالب بإزالة الغموض والابهام وأن يكون هناك مرجعية للرياضة في الدولة، وكانت المداخلة الثانية من القطب الرياضي عدنان يوسف الذي طالب بأنشاء أكاديميات رياضية لاحتضان المواهب،فيما طالب نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الجميع بالهدوء والبعد عن المشاحنات والصراعات والعمل للمصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية، كما أوضح الدكتور يوسف الشريف ان أي تشريع في المجال الرياضي يحتاج إلى المصداقية وأن يكون بعيداً عن المصالح الشخصية.