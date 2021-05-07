شكرا لقرائتكم خبر عن قمة نارية على لقب «الليجا» بين برشلونة وأتلتيكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمتلك برشلونة فرصة مثالية للعودة بقوة إلى سباق لقب «الليجا» عندما يستضيف السبت، أتلتيكو مدريد، وهو على بعد نقطتين فقط منه قبل أربع مراحل على ختام الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي نفس الوقت سيكون فوز برشلونة في القمة النارية على أتلتيكو مدريد في المرحلة 35، خدمة هائلة للغريم التاريخي ريال مدريد الذي يواجه إشبيلية الأحد.

ويدخل برشلونة لقاء السبت على أرضه وهو في المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين خلف ريال مدريد، فيما يتصدر أتلتيكو بفارق نقطتين عن العملاقين، وهذا يعني أن فوز برشلونة أو تعادله سيُهدي ريال مدريد الصدارة؛ كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على منافسيه على اللقب.

ومن ناحية النقاط، سيكون مصير أتلتيكو بين يديه تماماً في حال نجح في تجديد الفوز على برشلونة الذي خسر اثنتين وتعادل في واحدة من مواجهاته الثلاث الأخيرة مع «لوس روخيبلانكوس».

مسار سهل

ويبدو المسار معبداً أمام برشلونة في الأمتار الأخيرة من الموسم أكثر من منافسيه أتلتيكو وريال، إذ وبعد لقائه رجال سيميوني سيتواجه في المراحل الثلاث الأخيرة مع ليفانتي وسلتا فيغو وإيبار.

أما أتلتيكو، فيصطدم بعد برشلونة بريال سوسييداد الخامس في أصعب مباراة له في المراحل الثلاث الأخيرة لأنه يلتقي بعدها أوساسونا وبلد الوليد.

ويبقى المسار الأصعب لريال الذي يخوض الأحد مباراة لا تقل أهمية وصعوبة عن المواجهة بين برشلونة وأتلتيكو، إذ يستضيف إشبيلية الذي دخل بدوره صراع اللقب بما أنه يحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن كل من ريال وبرشلونة، ثم يلاقي غرناطة واتلتيك بيلباو وفياريال.