شكرا لقرائتكم خبر عن فيتكور يهدي الإمارات برونزية بطولة كازان للجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج لاعب منتخب الإمارات الوطني للجودو فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة كازان جراند سلام الروسية للجودو، بعد أن حقق 4 انتصارات قوية في اليوم الثاني في مختلف مباريات المجموعة الحديدية التي ضمت 44 لاعباً من أبرز المصنفين المتأهلين لأولمبياد طوكيو، وكان أبرزهم المصنف الأول في المجموعة الإسرائيلي طوهار بوطبول الذي تعرض للخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لاعبنا.

وأضاف بطل الإمارات البرونزية الثانية بفوزه قبل أيام بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو التي اختتمت مؤخراً في مدينة بيشكيك بقرغيزستان بإشراف المدرب الجديد المولديفي باكال.

واحتل جودو الامارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والمركز ال 19 على مستوى الترتيب العام للبطولة التي ضمت 79 دولة من بينها 10 دول عربية، بينما تقدم المنتخب الروسي لصدارة الترتيب العام قبل ختام البطولة برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.

تطور مستوى

حرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تهنئة بعثة منتخبنا للجودو،مثمناً جهود اللاعب المتطور فيكتور الذي حقق عدة انتصارات متتالية خلال ساعات معدودة، ما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية خلال أولمبياد طوكيو،وفي بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

وقال: «لقد تابعنا بطولة كازان جراند سلام القوية والتي تأتي قبل بطولة العالم في بودابست وأولمبياد طوكيو الذي يتطلع خلاله منتخبنا لتحقيق إنجازات للإمارات».