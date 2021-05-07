شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح «المُلهم» ونادال وأوساكا أفضل رياضيين في جوائز لوريوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد لاعبا التنس الإسباني رافايل نادال واليابانية ناومي أوساكا، جائزتي لوريوس لأفضل رياضي ورياضية عام 2020، في حين كان هناك تكريم خاص أيضاً للدولي المصري محمد صلاح الذي نال جائزة «الإلهام الرياضي»، وكذلك بطل العالم في «الفورمولا واحد»، البريطاني لويس هاميلتون وفريق بايرن ميونيخ الألماني.

وهذه رابع مرة يفوز فيها نادال بجائزة لوريوس بعد أن حقق لقبه الثالث عشر في رولان جاروس الفرنسية الموسم الماضي، معادلًا الرقم القياسي لعدد بطولات الجراند سلام مع السويسري روجيه فيدرر (20).

أما أوساكا فتوجت بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لتحصد جائزة لوريوس للمرة الثانية.

وقال نادال المصنف ثانياً: «الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة ومعادلة رقم روجيه فيدرر مع 20 جراند سلام كانت لحظة لا تُنسى. يعني الكثير أن أعادل رقم غريمي العظيم، ولكن في الوقت ذاته صديقي المقرّب».

وحصد صلاح جائزة «الإلهام الرياضي» لدعمه العديد من الجمعيات الخيرية لاسيما في مسقط رأسه في بلدة نجريج، حيث أسهم في بناء مدارس ومحطات إسعاف، وفق الموقع الرسمي للجوائز.

وتابع الموقع: «وفي ليفربول، ربط علماء في السياسة الانخفاض الكبير في جرائم الكراهية ضد المسلمين، سواء في المجتمع أو عبر الإنترنت، بالطريقة التي ينظر بها سكان المدينة إلى صلاح».

أما مدربه الألماني يورجن كلوب فقال: «عندما تفكرون في مو صلاح، تفكرون في لاعب كرة قدم متميز وهداف رائع، ما قد لا ترونه هو شخصيته الرائعة. إذا أخبرتكم أنه أفضل كشخص من كلاعب، بإمكانكم أن تتخيّلوا أي نوع من الأشخاص هو».

أما هاميلتون بطل العالم في «الفورمولا واحد» سبع مرات ففاز بجائزة «المحامي الرياضي التي أطلقها المنظمون هذا العام لدعمه للعدالة العرقية، حيث كان يرتدي خوذة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) وبدلة السباق السوداء ويركع على ركبة واحدة قبل كل سباق تضامناً مع الحملة المناهضة للعنصرية.

وبعد تتويجه بسداسية تاريخية الموسم الماضي، حصد بايرن ميونيخ الألماني جائزة «فريق العام».