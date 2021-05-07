شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الشارقة» تكرم شوكوروف لترويجه للإمارة الباسمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

كرمت هيئة هيئة الانماء التجاري والسياحي في الشارقة محترف الفريق الأول بنادي الشارقة الأوزبكي أوتابك شوكورف بعد إطلاقه اسم (الشارقة) على صالته الرياضية والخاصة باللياقة البدنية (جمنازيوم) التي افتتحها مؤخراً بعاصمة بلاده طشقند.

وجرت مراسم تكريم ارتكاز «الملك» بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، و خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وكان المحترف الأوزبكي قد افتتح عدداً من المشاريع التجارية الرياضية والخيرية في بلاده من بينها صالة اللياقة البدنية والتي أطلق عليها اسم الشارقة في العاصمة طشقند، ولقيت تسمية المشروع أصداء إيجابية، حيث نشر اللاعب عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات ترويجية، تناقلتها الحسابات الإخبارية وتفاعل معها جمهور الشارقة والإمارات بشكل كبير، الأمر الذي عكس علاقة الود بين اللاعب والجمهور.

وأشاد خالد جاسم المدفع بمبادرة اللاعب والتي تساهم في الترويج لاسم الإمارة في طشقند، والتي بدورها تعبر عن مدى تعلق اللاعب بالشارقة وشعبها نظراً للتعامل الإيجابي خلال فترة تواجده في الدولة وتأثره بأصالة ثقافتها وكرم أهلها.