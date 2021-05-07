شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه للتوسع فى إتاحة خدمات شبابية ورياضية بالعام الجديد..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل حجم الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، للمرة الأولى إلى تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألقت أمام مجلس النواب، البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت "السعيد" الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ ( كوفيد - 19 ) حيث أن من المنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّ، مؤكدة نَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.

وتمثلت مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية والثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022، في التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه، نرصد تفاصيل ذلك :

-إنشاء وتطوير مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية باعتمادات تبلغ 327 مليون جنيه.

-إنشاء وتطوير 7 مدن شبابية في محافظات القاهرة، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء.

-إنشاء وتطوير 6 منتديات شباب في محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس، الوادي الجديد، الجيزة.

-إنشاء وتطوير 7 استادات رياضية، 8 أندية رياضية، 6 أندية للمعاقين، 14 صالة مغطاة.

-إنشاء 2 مدينة رياضية، 11 حمام سباحة.