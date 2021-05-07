تفاصيل حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر بعد تثبيت الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أنواع حسابات التوفير المقدمة للعملاء من الأفراد دون تغيير توافقا مع قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماع له.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الأربعاء قبل الماضي بتثبيت نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي على أن تعاود النظر في حسم الفائدة مرة أخرى في شهر يونيو المقبل.

ويقدم بنكي الأهلي ومصر أنواع مختلفة من حسابات التوفير كالحساب العادي من سن 21 عاما إلي فوق متاح، أو حساب للشباب من سن 16 عاما، أو لأصحاب المعاشات، وذلك لتحقيق مستهدفات المركزي حساب مصرفي لكل مواطن تحت أسم (الشمول المالي).

ويضع كل بنك الشروط الخاصة لكل نوع من أنواع حسابات التوفير، سواء في تحديد نسبة الفائدة، أو ربط نسبة العائد على الحساب حسب الشريحة، ودورية صرفها، والرسوم المحددة، وهي شروط ملزمة على كافة العملاء.

ويتيح البنك الأهلي 4 أنواع من حسابات التوفير، وبنك مصر 3 حسابات أبرزهم في البنكين حساب التوفير العادي المتاح أمام كافة العملاء، وحساب توفير المستقبل للشباب الذي يعد الحساب الوحيد الذي لا يقر احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية مثل باقي الحسابات الأخرى دعما لشريحة الشباب.

ولكن البنك الأهلي يبدأ في إقرار نسبة الفائدة على الحسابات التي تزيد مراكزها المالية عن 3 آلاف جنيه وبنك مصر يبدأ في إقرار العائد على الحسابات التي تزيد عن ألف ونصف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب أي عائد.

ويقدم البنكان لكل عميل بعد فتح حساب التوفير كارت خصم مباشر (دبت)، للتعامل على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الألي، وكذلك إصدار محفظة ذكية مجانا بشرط طلب العميل الاشتراك فيها دون احتساب أي مصاريف.

ويقدم "الخليج 365" تفاصيل الفائدة المطبقة على أنواع حسابات التوفير في بنكي الأهلي المصري ومصر:

أولا البنك الأهلي المصري:

1- حساب التوفير العادي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه إلى فوق.

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 3% سنويا على العائد الشهري، و3.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و3.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و3.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4% سنويا على العائد الشهري، و4.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

2- حساب توفير المستقبل:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

يقدم للشباب من سن 16 عاما إلى 50 عاما، ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.

3- حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب:

من 3001 جنيه إلي 30 ألف جنيه: 5.25% سنويا.

من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويا.

من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويا.

أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويا.

4- حساب توفير المعاش:

يصرف فوائد سنوية بنسبة 5.25%.

ثانيا- بنك مصر:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

-الشريحة الأولى تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح بين 3% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

-الشريحةً الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 3.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و3.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و3.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي و3.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

-الشريحة الثالثة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 3.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و4% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و4.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و4.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

-الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه:

سجلت الفائدة 4.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و 4.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي و 4.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و 4.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

-الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه:

نسبة الفائدة 4.75% سنويا لدورية صرف العائد الشهري، و5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوي، و5.125% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد السنوي.

2- حساب التوفير للشباب:

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

سن العميل: من 16 عاما إلى 30 سنة فوق هذا السن يتحول للحساب العادي.

يتميز بارتفاع الفائدة المقدمة عليه على المبالغ الصغيرة، وكذلك بخفض الحد الأدنى لاحتساب العائد بهدف تحفيز الشباب على الادخار.

من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و5% سنويا للعائد ربع السنوي، و5.125% سنويا للعائد نصف السنوي، و5.25% سنويا للعائد السنوي.

وأكثر من 20 ألف جنيه يتم احتسابه مثل حساب التوفير العادي.

3- الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

من ألف جنيه فأكثر نسبة الفائدة: 3% سنويا.