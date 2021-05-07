أسعار البن ترتفع 10% بسبب زيادة تكاليف الشحن والتغليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البن شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 8 و10%، بحسب نوع البن سادة أو محوّج، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع فوزي هذا الارتفارع، إلى زيادة أسعار الشحن ووضع ضريبة جديدة على أسعار الشحن، وارتفاع أسعار خامات التغليف وزيادة الأجور مع بداية العام الحالي.

وخلال الأربعة أشهر الماضية، ارتفع سعر كيلو البن السادة ليتراوح بين 98 جنيها و 105 جنيهات، مقابل 90 و 98 جنيها، وارتفع سعر كيلو البن المحوج ليتراوح بين 120 و140 جنيها، مقابل 110 و 130 جنيها، باختلاف من مكان لآخر، بحسب فوزي.

وتستورد مصر البن بنسبة 100%، ويتم عمليات الطحن والتعبئة داخل المطاحن، وفقا لقول فوزي في وقت سابق لمصراوي.