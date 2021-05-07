1.5 كيلو متر.. إنشاء كورنيش "أبو زنيمة" في جنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه بإنشاء كورنيش بالمدينة بطول 1.5 كيلو متر مربع، يتضمن كافة المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الجمعة، أن هذا الكورنيش يعد منطقة ترفيهية ومتنفس للمواطنين، خاصة أن المدينة كانت تفتقد تمامًا للمناطق الترفيهية، على الرغم من أنها تمتلك مساحات شاسعة على البحر، هذا بالإضافة إلى أن منطقة الكورنيش ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، من خلال إقامة المشروعات الخدمية المتناهية الصغر.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى الانتهاء من إنشاء مشروع الشاطئ العام، والذي جرى إنشاؤها على مرحلتين، على مساحة 45 ألف متر مربع، بتكلفة 5 مليون جنيه، ويضم حديقة ألعاب للأطفال، مشايات، وكافتيريا، ودورات.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من إنشاء عدد 4 ملاعب خماسية بتكلفة تتعدى نصف مليون جنيه، إحداهما في المدينة بالمدرسة الثانوية، وملعب في منطقة سرابيط الخادم داخل العمل الصحراوي، و ملعبين بمنطقة الكيلو 9.