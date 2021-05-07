"هنشمع المكان".. جملة أخرجت عشرات الشباب اختبئوا داخل محل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حررت حملة مشتركة بين جهاز الشرطة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محضرًا رسميًا ضد صاحب محل ألعاب "بلاستيشن"، لخرقه الحظر، وتسببه في تجمع عشرات الشباب بداخله، ما يعد مخالفًا لقرارات الغلق الجديدة للمحال التجارية، في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان السيد عبدالستار، وأحمد سلطان، نائبي رئيس مدينة دسوق، ورامي مصطفى حماد، مسئول الغلق الإداري بمجلس مدينة دسوق، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب، أثناء متابعتهم غلق المحال التجارية في موعدها، تلقوا إشارة من شرطة النجدة عن بلاغ أحد المواطنين، بتجمع عشرات الشباب داخل محل بلاستيشن.

توجه أعضاء الحملة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إلى مكان محل البلاستيشن، وتبين لهم غلق أبواب المحل، وبالفحص تبين لهم صحة البلاغ.

ووجه أعضاء الحملة صاحب المحل بفتح أبوابه، فلم يستجب، ووفق ذلك هدد أعضاء الحملة باللجوء لتشميع المحل بالشمع الأحمر وهم بداخله قائلين:"يا تفتحوا يا إما هنشمع عليكم المحل"، فيما استجاب أصحابه، وبتفتيش المحل تبين أنه على مساحة كبيرة، به تجمع عشرات الشباب.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات والتي نصّت على "غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم الـ 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلاً عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة، وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو".