ليبيا: إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة عماد الطرابلسي

اسماعيل عبد الحي - أصدر المجلس الرئاسي الليبي القرار رقم 17 لعام 2021 ، وذلك بشأن تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار الذي نشرته الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، على “تويتر”، أن “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب في منصبه الجديد عماد الطرابلسي الذي أصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، المنتهية ولايته قرارا في سبتمبر الماضي بتكليفه.

في 7 افريل الماضي، تداولت مواقع وحسابات على مواقع التواصل أنباء تفيد بأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتفقا على إقالة عماد الطرابلسي من رئاسة جهاز المخابرات العامة وتعيين اللواء حسين العائب رئيساً للجهاز.

إلا أن الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبة، نفت في اليوم نفسه تلك الأنباء ودعت ”وسائل الإعلام إلى استيفاء الأخبار من مصادرها وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة من مصادر غير معروفة“، بحسب وصفها.