استئناف محادثات فيينا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

استأنف الديبلوماسيون، الجمعة، مباحثاتهم في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني سعيا الى إنقاذ الاتفاق في شأنه بحلول نهاية أيار، قبل أن تؤثر حملة الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 حزيران على هذه العملية.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 11,00 (09,00 ت غ) في فندق فخم في العاصمة النمساوية بعد توقف لأيام بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.

والهدف احياء كلي لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، ويريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق.

واعتبر مسؤول أميركي رفيع الخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا أنّ إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني “ممكن” في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في حزيران، شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك.

وأكد ديبلوماسيون لفرانس برس هذا الاحتمال، وقال احدهم: “لا شيء مضمونا لكننا على السكة السليمة. ربما سيتعلق الأمر هذه المرة بجولة كبرى نهائية من المفاوضات”، وذلك بحسب (أ. ف. ب)