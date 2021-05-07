المغرب يحذر: إيران نشطة جداً في غرب افريقيا وتعزز انتشارها من خلال “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن إمكانية التوصل لاتفاق في المفاوضات النووية الجارية في فيينا يشأن العودة المتبادلة للاتفاق النووي، حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من إيران وسياستها العدوانية في المنطقة.

وقال بوريطة مخاطبا أعضاء لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في حوار خاص مع منصة تابعة لها، وقبل ساعات من مشاركته لأول مرة في اجتماعها السنوي، إن “التهديد هو التهديد نفسه ونحتاج للتنسيق وللعمل كحلفاء لمواجهة برنامج إيران النووي وتهديدها لجيرانها وبنفس القدر والاهتمام أنشطة وكلائها في المنطقة”، في إشارة إلى جماعات دينية مسلحة وموالية لطهران، وفي مقدمتها جماعة الحوثي وحزب الله اللبناني.

واتهم وزير خارجية المغرب إيران بالسعي “لزعزعة استقرار دول شمال وغرب إفريقيا” من خلال المجموعات التابعة لها، واعتبر أن العلاقات والتعاون مع إسرائيل “مهمة جدا للاستقرار الإقليمي وللسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وأضاف بوريطة، الذي قطعت بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع طهران منذ 2018، أن “إيران هددت المغرب وأمنه عبر دعمها لجبهة البوليساريو ومدها بالسلاح وتدريب مقاتليها لشن هجمات على الأراضي المغربية”.

وشدد بوريطة على أن إيران نشطة جدا في غرب إفريقيا وتعزز انتشارها هناك من خلال عناصر حزب الله وموالين له، مضيفا “نحن مازلنا يقظين لتهديدات إيران ضد أمننا القومي وسلامة المغاربة”، وذلك بحسب “العربية”.