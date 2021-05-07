شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي : ندين الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان البرلمان العربي عملية التهجير القسري للسكان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أنها تعد جريمة مكتملة الأركان. وأشار البرلمان العربي في بيان اليوم، أن التهجير الذي يستهدف نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة يجرى في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية وإقامة وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة مكانها. وعدّ استخدام القوة والعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج السكان من منازلهم وإحلال مستوطنات إسرائيلية غير قانونية مكانها تحديًا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وخرقًا لاتفاقيات جنيف ذات الصلة وجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأفاد البيان أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي وجه خطابات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أكد خلالها إدانة البرلمان العربي لهذه الجريمة العنصرية، ومحملاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين المسؤولية عن هذه الجريمة العنصرية المعاقب عليها بالقانون كجريمة ضد الإنسانية. وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.