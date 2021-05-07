جمعة الوداع.. أكثر من 70 ألفا يؤدون الصلاة بالمسجد الأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (جمعة الوداع) في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 70 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.



وبدأ الفلسطينيون بالتوافد الى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر.

وسبق ذلك وصول آلاف المصلين مساء أمس للاعتكاف بالمسجد استعدادا للمشاركة بالصلاة.

وقد امتلأت ساحات المسجد بالمصلين فيما تولى حراس المسجد وفرق النظام تخصيص منطقة قبة الصخرة والساحات المحيطة لصلاة النساء والمسجد القبلي المسقوف والساحات المحيطة لصلاة الرجال.





كما انتشرت فرق الإسعاف في أنحاء المسجد لتقديم الخدمات الطبية للمصلين المرضى تحسبا لأي طاريء.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق فيها المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

وتولى المتطوعون مساعدة المصلين وخاصة كبار السن منهم على الوصول إلى أماكن للصلاة.





ووصل المصلون الى المسجد بشكل خاص من أنحاء القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل.

ولم يتمكن سوى عدة آلاف من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة بسبب القيود على الحواجز الإسرائيلية.

وللجمعة الرابعة لم يسمح لسكان قطاع غزة بالوصول إلى القدس لأداء الصلاة بالمسجد.

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