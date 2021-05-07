الرئيس التركي: لدينا روابط كثيرة مع مصر وعلينا أن نحافظ عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لدينا روابط كثيرة مع مصر وعلينا أن نحافظ عليها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، حيث تطرق إلى جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.

وأضاف: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا".

وأمس الخميس، اختتمت المباحثات الاستكشافية المصرية مع تركيا، بعد يومين من المداولات، التي وصفتها الخارجية المصرية بالصريحة والمعمقة.

وأوضحت أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

ومنذ فترة، غيرت أنقرة من سلوكها العدائي تجاه القاهرة، طالبة ودها في تصريحات متكررة لكبار مسؤوليها أعقبتها بخطوة غلق القنوات الإعلامية المعادية للقاهرة التي كانت تبث من داخل أراضيها,



وعلى مدار 8 سنوات، كانت القاهرة هدفا للتصريحات التركية السلبية، فيما كان الرد المصري يتمسك بتذكير أنقرة بإقامة العلاقات على مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الإضرار بالمصالح.

