إخوان ليبيا يتآمرون لإسكات "المنقوش".. ومطالب بحماية الوزيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعواتها المستمرة بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تستفز قادة تنظيم الإخوان الذين جندوا أبواقهم لتشويهها والإطاحة بها.

نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية التي أظهرت مواقف صارمة بوجه التدخلات الخارجية ببلادها، تواجه اليوم حملات شرسة من الفرع الإخواني وتصعيد يستهدف إقالتها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مؤخرا، مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، دعت المنقوش تركيا إلى سحب القوات الأجنبية من ليبيا، في موقف حاسم استفز الإخوان الطامعين في حصة من كعكة السلطة أو الثروات عبر بوابة الوجود التركي.

الغرياني "مفتي" المليشيات يحرض ضد السلام في ليبيا

ولم يتوان الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عن تطويع الدين وسيلة لتحقيق أطماع تركيا في ليبيا، فسخر برنامجه الأسبوعي في قناة "التناصح" الإخوانية للهجوم على المنقوش، بعد مطالباتها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة الأتراك من ليبيا.



تحشيد إخواني

ودعا الغرياني إلى الخروج في مظاهرات، اليوم الجمعة، ضد الوزيرة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للمطالبة بإقالتها، كما طالب ما يسمى بـ"بركان الغضب" بعدم السكوت على تصريحات وزيرة الخارجية التي زعم أنها "انحياز للعدو والمشروع الصهيوني" على حد قوله.

رسالة من "العفو الدولية" للحكومة الليبية بشأن المليشيات

وكشفت وسائل إعلام ليبية انطلاق دعوات تروج لها القنوات المملوكة للإخوان والمتشددين، بتنظيم تظاهرات اليوم الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس، لمطالبة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد تصريحاتها عن رحيل القوات التركية.

وتجري شخصيات إخوانية مقيمة في تركيا وخارجها اتصالات مكثفة بحلفائها في ليبيا لإثناء المنقوش عن موقفها المطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، بحسب إعلام ليبي.

ألاعيب الإخوان تهدد بانقسام القضاء في ليبيا

وأعد تنظيم الإخوان في ليبيا، بحسب وسائل الإعلان نفسها، "خطة ممنهجة" للتصعيد ضد المنقوش، تتضمن تكثيف إصدار البيانات المناهضة للوزيرة والتظاهر والاعتصام أمام مقر الوزارة، فضلا عن اتخاذ قادة المجموعات المسلحة خطوات لتهديد الحكومة بسحب الدعم منها إذا لم تتراجع الوزيرة عن تصريحاتها.

السيادة الليبية

وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا أيدت على لسان السفير ريتشارد نورلاند، تصريحات وزيرة الخارجية بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، باعتباره أمرًا في صالح السيادة الليبية والاستقرار.

السفير الأمريكي لدى ليبيا: نؤيد الدعوة لخروج القوات الأجنبية

واستنكرت أحزاب وتكتلات سياسية ليبية، اليوم، دعوات بعض الأطراف لشرعنة وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية، مؤيدة تصريحات المنقوش التي قالت إنها "تحافظ على سيادة الوطن وقراره السيادي".

وطالبت، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، ويتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة التهديدات.

وأدان بيان التكتلات والأحزاب السياسية أي تصريح يدعو إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي أو يحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.