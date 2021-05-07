تركيا.. تراجع الثقة في قدرة الحكومة على مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة تحالف الديمقراطيات أن 58 في المئة من المقيمين في الدول التي تُدار بأنظمة ديمقراطية حول العالم يعتبرون الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكوماتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كانت كافية، وأقر أكثر من 50 في المئة أن حرياتهم تقيّدت بشكل أكبر خلال تلك الفترة.



وتراجعت الثقة في الحكومة داخل تركيا وأوروبا فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالعام السابق، ففي أوروبا تراجعت الثقة في الإجراءات التي اتخذتها الحكومات من 70 في المئة إلى 42 في المئة في حين تراجعت في تركيا بنحو 18 في المئة.

وسجلت كل من اليونان والنمسا أكبر تراجع في الثقة بنسبة بلغت 39 في المئة.

وخلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة تحالف الديمقراطيات تم الالتقاء بأكثر من 50 ألف شخص في 53 دولة.

وفي تصريحاته حول التقرير أفاد رئيس مؤشر استيعاب الديمقراطية، أندرس فوغ راسموسن، أن الوقت قد حان لتجاوز جائحة كورونا بمنح الشعوب مزيدا من الديمقراطية والحريات.

وذكر نحو 50 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي أن بلادهم تتمتع بالديمقراطية في حين أوضح 64 في المئة من المشاركين أن التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة الاقتصادية تمثل أكبر خطر على الديمقراطية تلاها تقييد حرية التعبير عن الرأي بواقع 53 في المئة.

تزايد الرغبة في الديمقراطية داخل تركيا وفي تركيا تزايدت الرغبة في الديمقراطية مقارنة بالعام الماضي لترتفع من 31 في المئة إلى 37 في المئة لتصبح تركيا من بين أعلى أربعة دول سجلت زيادة في الرغبة بالديمقراطية.

وسجلت بيرو أعلى زيادة في الرغبة بالديمقراطية خلال عام واحد بنسبة بلغت 21 في المئة تلتها اليونان بنسبة 17 في المئة ثم الأرجنتين بنسبة 15 في المئة والنمسا بنسبة 13 في المئة.

فيما سجلت هونج كونج تراجع حاد في هذه الرغبة.

وعلى صعيد الدول التي تهدد الديمقراطيات حول العالم تصدرت الولايات المتحدة القائمة بنسبة 44 في المئة تلتها الصين بنسبة 39 في المئة ثم روسيا بنسبة 27 في المئة.

وذكر 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل إيجابي على الديمقراطية.

وسجلت كل من تركيا وفنزويلا والمجر ونيجيريا وبولندا أكبر فارق في فئة الحكومات التي لم تحقق الرغبات الديمقراطية لمواطنيها، ففي فئة الفجوة الديمقراطية بلغت الفجوة داخل تركيا بين من يعتقدون أن الديمقراطية مهمة ومن يرون أنهم يعيشون في بلد ديمقراطي بالفعل نحو 45 في المئة.

وبلغت هذه النسبة نحو 49 في المئة في فنزويلا و53 في المئة في المجر و54 في المئة في نيجيريا و55 في المئة في بولندا.

هذا وتضمنت قائمة الدول التي تقلصت فيها الفجوة الديمقراطية إلى أدنى مستوى كل من سويسرا والنرويج وفيتنام، حيث بلغت هذه النسبة 9 في المئة في سويسرا و10 في المئة في النرويج و11 في المئة في فيتنام.