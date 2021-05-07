غياث سورجي: تركيا تسعى للسيطرة على كردستان العراق وتحويله إلى ما يشبه ليبيا وسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

حذر العضو البارز بالاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، من “خطورة” توسع القوات التركية في العراق، فيما رأى أن تركيا تسعى إلى السيطرة على اقليم كردستان وسنجار وتلعفر والموصل كركوك، بحجة ضرب حزب العمال الكردستاني (PKK).



وقال سورجي في تصريح خاص لموقع IQ NEWS إن “القوات التركية بدأت تحتل مساحات كبيرة، وتعزز مواقعها وقواتها في اقليم كردستان، بحجة ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني”، مشيرا الى أن “تركيا غير صادقة وتهدف من خلال هذه العمليات إلى السيطرة على المنطقة لتنفيذ اجنداتها”.

وأضاف: “إذا كانت تركيا صادقة في ضرب العمال الكردستاني، فعليها ضبط حدودها ونشر قواتها على الحدود، بدلا من إنشاء مواقع عسكرية داخل الاراضي العراقية”، لافتا الى أن “تركيا تسعى لتحويل اقليم كردستان العراق الى ليبيا وسوريا وتهدف للسيطرة على مناطق سنجار وتلعفر والموصل كركوك”.

وحذر سورجي من “خطورة التوسع العسكري التركي على العراق، وعلى الحكومة الاتحادية تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الخطر معربا عن أسفه لصمت بغداد تجاه الاحتلال التركي”.

وفي غضون الأسبوعين الماضيين شهدت مناطق شمالي محافظة دهوك اشتباكات عنيفة، بين مسلحي حزب العمال الكردستاني، والقوات التركية، إثر ذلك أنشأت الأخيرة موقعين جديدين شمالي دهوك خلال أقل من أسبوع.

وأطلقت وزارة الدفاع التركية مساء يوم الجمعة (23 نيسان 2021) عمليتي “مخلب البرق” و”الصاعقة” بشكل متزامن في مناطق “متينا وأفشين وباسيان”، وشملتا أهدافا لحزب العمال شمالي العراق.