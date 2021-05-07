شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» في البرازيل تتجاوز 15 مليوناً.. والصين تسجل 13 حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم - رويترز

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، عن تسجيل 73380 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز عدد الإصابات المؤكدة الإجمالي 15 مليوناً في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية. وقالت الوزارة: إن السلطات سجلت أيضاً 2550 وفاة بوباء «كوفيد-19» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 416949.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البلاد سجلت 13 حالة إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» يوم السادس من مايو/أيار مقارنة مع خمس حالات في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في البر الرئيسي الصيني 90739 بينما ظل عدد الوفيات من دون تغيير عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و491 ألفاً و988 بعد تسجيل 18485 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84410 بعد تسجيل 284 وفاة جديدة.

وسجلت تايلاند، الجمعة، 2044 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 وفاة، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثالثة من الجائحة. ورفعت الأرقام الجديدة العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 78855 والوفيات إلى 363 منذ بدء الجائحة العام الماضي.