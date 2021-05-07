شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تطلق رحلة تجريبية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

تجري كبسولة «ستارلاينر» الفضائية من «بوينج» التي من شأنها مستقبلاً نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، مهمة تجريبية جديدة غير مأهولة نهاية تموز/يوليو بعد تأجيلها مرات عدة. وبات موعد انطلاق المهمة في 30 تموز/يوليو عند الساعة 14,53 (18,53 ت.غ). وإذا ما حصلت الأمور بالشكل المخطط له، من المتوقع أن تلتحم الكبسولة بمحطة الفضاء الدولية في اليوم التالي.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في بيان، إلى أن «نافذة الإطلاق الجديدة تأتي بالنظر إلى الجدول الزمني للمركبات المتوجهة إلى المحطة الفضائية والتحضيرات لـ«ستارلاينر» وتوافر صاروخ «أطلس 5» المستخدم لإطلاق الكبسولة». ولفتت «ناسا» إلى أن «بوينغ ستواصل أيضاً العمل على برمجيات لرحلتها الأولى مع رواد فضاء حتى أواسط الصيف».

ومن المقرر تسيير رحلة مأهولة لاحقاً، في موعد يُعتقد أنه سيكون خلال أيلول/سبتمبر. وأكدت بوينغ في بيان، أنها «تتعهد نقل الطواقم والمؤن بصورة آمنة وقابلة للاستمرار من وإلى وجهات في مدار الأرض المنخفض».

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، خلال رحلة تجريبية أولى، لم تنجح الكبسولة في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية وعادت إلى الأرض بصورة مبكرة، ما شكّل نكسة لهذه المجموعة العملاقة في مجال صناعات الطيران والفضاء. وأقامت «ناسا» بعدها قائمة توصيات طويلة لـ«بوينغ»، تتعلق بالمقام الأول بالبرمجيات المستخدمة على متن المركبة والتي كانت السبب الرئيس للمشكلة التي وقعت خلال الرحلة التجريبية الأولى.

وقد أدت هذه الانتكاسة إلى تأخر كبير لـ«بوينغ» أمام «سبايس إكس»، الشركة الثانية التي اختارتها «ناسا» لتمكين الولايات المتحدة من إعادة نقل روادها إلى محطة الفضاء الدولية من أراضيها، وهو أمر متعذر منذ 2011. وقد نقلت «سبايس إكس» ما لا يقل عن عشرة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.