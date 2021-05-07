البحوث الفلكية يعقد مؤتمرا للحديث عن آخر تطورات الصاروخ الصيني - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

بدأ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، ظهر الجمعة، مؤتمرا صحفيا علميا بواسطة الباحثين المتخصصين لشرح الجوانب الخاصة بالصاروخ الصيني الشارد.

يأتي ذلك لتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين، وذلك في ضوء الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإعلامية ولتوضيح بعض الجوانب الفنية .

ويعقد المؤتمر، على صفحة المعهد، حيث يتم متابعة التغطية من خلال الرابط التالي :

http://www.nriag.sci.eg/nriag-live/

وكان القومي للبحوث الفلكية، أعلن أن الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" مر فوق الأجواء المصرية أمس مرتين.