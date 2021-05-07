مفاجأة في مذبحة الفيوم.. سر 700 ألف جنيه أودت بحياة الزوجة و6 أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

باشر وكيلا النائب العام طارق السيد وحسام المغربي، التحقيقات في واقعة اتهام صاحب مخبر بتقل زوجته وأطفاله الـ6 في قرية الغرق التابعة لمركز اطسا بالفيوم.

كانت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة واقعة قتل صاحب مخبز لزوجته وأطفاله الـ6 قبيل فجر اليوم الجمعة.

وكشفت التحقيقات الأولية مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن السبب وراء ارتكاب واقعة قتل الزوجة والأطفال، مديونية كانت على المتهم، تقدر بحوالي 700 ألف جنيه، دفعته للتفكير في الانتحار.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عدل عن فكرة الانتحار خشية أن يتعرض أطفاله وزوجته لمضايقات من الدائنين والمطالبة برد الدين حتى عقب انتحاره، فقرر قتل أطفاله وزوجته حتى لا يتعرضوا لمثل هذا الموقف حسب تقديره.

وقال "أ.ر" أحد الأهالي: "الخفراء فزعوا على النار اللي ولعت في المحل قبل الفجر علطول، وكله جري يطفي فيها، واكتشفوا وجود أبو أحمد جوا المحل وحالته صعبة جدًا".

وتابع: "الأهالي تمكنوا من إطفاء النار وعندها عرفوا باللي حصل وإنه قتل مراته وولاده في البيت".

وأوضح: "المتهم مش من أهالي البلد في الغرق، لكنه من قرية المعجونة، وواخد مكان بالإيجار في الغرق وقاعد فيه مع عياله، منهم 4 من الزوجة الأولى".

وقال مصدر أمني إن المتهم يدعى "ع.أ" يبلغ من العمر 40 عامًا، صاحب مخبز لـ"العيش الفينو" أقدم قبيل فجر اليوم الجمعة على قتل زوجته وأطفاله في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا محافظة الفيوم.

وأوضح المصدر أن المتهم، أقدم أيضًا على إشعال النيران في المخبز الخاص به، وأوضح المصدر أن المتهم "ع" ليس من أهالي قرية الغرق لكنه يسكن في منزل مستأجر بالقرية.

وتلقى اللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد مقتل ربة منزل وأبنائها في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم صاحب مخبز "فينو" قتل زوجته "مها.ع.ع" والأبناء "أحمد"، و"محمد"، و"يوسف"، وآلاء"، والتوأم "معتصم"، و"بلال"، جرى تحرير المحضر القانوني اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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