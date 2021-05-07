اخبار العالم

محافظ دمياط: تشميع 5 منشآت لمخالفة قرار الغلق المبكر في دمياط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استمرار الحملات التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة بدء تطبيق القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ غلق المحال في تمام التاسعة مساءً.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ورأس البر والسرو وعزبة البرج، شنت حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بتطبيق ذلك القرار وجميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية.

وبينت أن الحملات جاءت للحد من انتشار فيروس ، وأسفرت عن غلق وتشميع مقهى و٤ محال بفارسكور.

وشددت المحافظ، على الاستمرار في تنفيذ هذه الجهود للتأكد من تطبيق كافة القرارات الصادرة والتي تضمنت غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً مع السماح بخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا