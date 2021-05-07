لمدة شهر.. الأزهر: بدء امتحانات نهاية العام بكليات القاهرة والأقاليم 5 يونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام بكليات القاهرة والأقاليم تبدأ في الخامس من يونيو المقبل.

وقال الشربيني في تصريحات لمصراوي، الجمعة، إنه تم التنبيه على كليات القاهرة والأقاليم بأن تنتهي امتحانات نهاية العام الدراسي في الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قرره المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه، أمس.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الجامعة فوضت الكليات في تحديد مواعيد امتحان التخلفات والقرآن الشفوي طبقا لظروف كل منها، على أن تعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت الشربيني، إلى أن جامعة الأزهر نبهت على الكليات بضرورة وضع جداول الامتحانات ف أسرع وقت ممكن، وإعلانها قبل الامتحانات بوقت كاف، حتى يطلع الطلاب عليها أولا بأول.

ونوه نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الفترة المقبلة سيتم تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني "أون لاين" وتقليل حضور الطلاب والطالبات للكليات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

وأكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.