مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران للحد من التوتر بالمنطقة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إجراء محادثات بين المملكة وإيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوتر بالمنطقة.



وأعرب المسؤول في الخارجية السعودية في حديث لوكالة "رويترز"، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.



وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن بوقت سابق أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.



وفي منتصف أبريل الماضي نشرت وكالات وصحف عالمية عن مباحثات بين الجانبين بشأن الصراع في اليمن.

