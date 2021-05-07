قبل أقل من 80 يوماً من أولمبياد طوكيو… اليابان تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم، تمديد حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية نيسان في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع حتى 31 أيار.

وبالإضافة إلى طوكيو، التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوماً وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوغا.