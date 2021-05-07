روسيا تسجل 8386 إصابة جديدة بـ«كورونا» و376 وفاة

موسكو-رويترز

سجلت روسيا 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، من بينها 2846 في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و863514 إصابة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 376 توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 112622.