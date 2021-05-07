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شهيدان وجريح برصاص الاحتلال في جنين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

7 مايو 2021

13:23 مساء

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(وكالات)
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة فلسطينية عند حاجز «سالم» العسكري في شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة شاب آخر بجروح، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وادعت وسائل الإعلام أن عملية اشتباك مسلح دارت بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز. وزعم الإعلام العبري محاولة عملية إطلاق نار قرب بؤرة «سالم الاستيطانية» شمال الضفة الغربية. وأشار إلى «أن ثلاثة فلسطينيين وصلوا ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار، ثم رد جنود الجيش الإسرائيلي النار عليهم».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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