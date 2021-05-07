شهيدان وجريح برصاص الاحتلال في جنين

(وكالات)

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة فلسطينية عند حاجز «سالم» العسكري في شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة شاب آخر بجروح، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وادعت وسائل الإعلام أن عملية اشتباك مسلح دارت بين الشبان وقوات الاحتلال على الحاجز. وزعم الإعلام العبري محاولة عملية إطلاق نار قرب بؤرة «سالم الاستيطانية» شمال الضفة الغربية. وأشار إلى «أن ثلاثة فلسطينيين وصلوا ومعهم بندقية كارلو وفتحوا النار، ثم رد جنود الجيش الإسرائيلي النار عليهم».