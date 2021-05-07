اليابان تمدد الطوارىء في أربع مقاطعات بينها طوكيو بسبب «كورونا»

طوكيو: أ.ف.ب - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الجمعة، أن حالة الطوارئ في اليابان التي فرضت من جديد في نهاية نيسان/إبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار فيروس «كورونا»، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 أيار/مايوالجاري ، إضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوماً وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غرباً)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب) بحسب سوغا.

وكان وزير الاقتصاد الياباني قد قال، الجمعة، إن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ السارية حالياً في العاصمة طوكيو وثلاث مناطق أخرى حتى نهاية مايو/أيار الجاري في إطار الجهود الرامية إلى كبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».