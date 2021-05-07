شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 414 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
7 مايو 2021
13:21 مساء
قراءة دقيقة واحدة
بنجالورو - رويترز
سجلت الهند، الجمعة، 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915. ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حالياً 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/yejnrdwc