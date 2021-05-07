الهند تسجل 414 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

بنجالورو - رويترز

سجلت الهند، الجمعة، 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915. ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حالياً 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.