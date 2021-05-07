ألمانيا: الموجة الثالثة من «كورونا» كسرت على ما يبدو

برلين - أ.ف.ب

رأى وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس «كورونا» في ألمانيا «كسرت على ما يبدو» مع انخفاض طفيف في عدد المصابين. وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحفي: إن «مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو». وأضاف: إن «عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى؛ لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع».