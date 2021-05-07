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ألمانيا: الموجة الثالثة من «كورونا» كسرت على ما يبدو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

7 مايو 2021

13:08 مساء

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برلين - أ.ف.ب
رأى وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس «كورونا» في ألمانيا «كسرت على ما يبدو» مع انخفاض طفيف في عدد المصابين. وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحفي: إن «مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو». وأضاف: إن «عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى؛ لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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