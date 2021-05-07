شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: الموجة الثالثة من «كورونا» كسرت على ما يبدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
7 مايو 2021
13:08 مساء
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برلين - أ.ف.ب
رأى وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس «كورونا» في ألمانيا «كسرت على ما يبدو» مع انخفاض طفيف في عدد المصابين. وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحفي: إن «مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو». وأضاف: إن «عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى؛ لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع».
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